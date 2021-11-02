المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى ضد الظفيري

الرياض - محمد عبدالله - حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد أحمد بن شطي بن حمود الظفيري.

وأعلنت المحكمة، أنه نظرًا لتغيب المتهم -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1047883895) حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 20/3/1443هـ وعدم تمكن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين بتاريخ 24/4/1443هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات، الشرعية والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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