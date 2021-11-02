«الشؤون الإسلامية» تحدد موعد ومدة إقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة منسوبي المساجد تهيئة الجوامع لاستقبال المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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