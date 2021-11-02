المفوض العام لجناح السعودية يكشف عن تحقيقه سابقة في تاريخ معارض "إكسبو"... صور

أعلن المفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حسين حنبظاظة، عن تحقيق جناح المملكة سابقة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية.

وأشار في حوار مع "سبوتنيك" إلى أن عدد زوار الجناح تجاوز أكثر من نصف مليون زائر حتى تاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى أن ذلك الرقم تضمن جنسيات عربية وأجنبية عديدة، بالإضافة إلى الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

كما أكد حسين حنبظاظة أن إجمالي عدد زوار جناح السعودية أكثر من 30 في المئة من زوار "إكسبو 2020 دبي" منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الماضي، ليحقق بذلك أعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، بحسب قوله.

يشار إلى أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر عن سعادته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية في معرض دبي إكسبو 2020، ووصفه بأنه "إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو تجسد تاريخ المملكة العريق ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي".

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"

جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020" 1 / 12 © Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020" جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"

وبدأت فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" في إمارة دبي الخليجية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويختتم في 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك