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حكام الإمارات يعزون الملك سلمان في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

بعث  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة  الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

 

كما بعث  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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