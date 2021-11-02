حكام الإمارات يعزون الملك سلمان في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.