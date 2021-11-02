أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة آبي أحمد، حالة الطوارئ في أرجاء البلاد كافة، اليوم “الثلاثاء”؛ بسبب زحف قوات جبهة تحرير تيغراي على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وبيّن وزير العدل غيديون تيموتيوس أن الحكومة الفيدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي صوب جنوب البلاد في اتجاه أديس أبابا.
ودعت الحكومة سكان أديس أبابا في وقت سابق من اليوم إلى الدفاع عنها بما يملكون من أسلحة.
الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات جبهة تيغراي صوب العاصمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-02
أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة آبي أحمد، حالة الطوارئ في أرجاء البلاد كافة، اليوم “الثلاثاء”؛ بسبب زحف قوات جبهة تحرير تيغراي على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وبيّن وزير العدل غيديون تيموتيوس أن الحكومة الفيدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي صوب جنوب البلاد في اتجاه أديس أبابا.
ودعت الحكومة سكان أديس أبابا في وقت سابق من اليوم إلى الدفاع عنها بما يملكون من أسلحة.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443
06:31 PM
دعت السكان للدفاع عنها بأسلحتهم
أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة آبي أحمد، حالة الطوارئ في أرجاء البلاد كافة، اليوم “الثلاثاء”؛ بسبب زحف قوات جبهة تحرير تيغراي على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وبيّن وزير العدل غيديون تيموتيوس أن الحكومة الفيدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي صوب جنوب البلاد في اتجاه أديس أبابا.
ودعت الحكومة سكان أديس أبابا في وقت سابق من اليوم إلى الدفاع عنها بما يملكون من أسلحة.
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