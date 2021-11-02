محمد بن مسعود - الدمام - تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 114 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 114 مستوطنًا يقتحمون ساحات الأقصى وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-02 اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 114 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 06:19 PM تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 114 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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