ذكر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، اليوم “الثلاثاء”، أن الولايات المتحدة لن تقبل اعتراض مسار الديمقراطية في السودان من أي طرف.
وأكد “فيلتمان” في إيجاز صحافي عبر الهاتف على ضرورة وجود شراكة بين المكونين المدني والعسكري للوصول إلى الانتخابات لتحقيق مطالب ثورة 2019؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
ووصف ما قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنه “عمل منافٍ للديمقراطية، ولا يتماشى مع الوثيقة الدستورية”.
ودعا المبعوث الأمريكي المتظاهرين السودانيين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية تجنبًا لاستعمال العنف.
وطالب العسكريين بعدم التحامل على المدنيين خلال هذه الفترة الانتقالية.
المبعوث الأمريكي: واشنطن لن تقبل اعتراض مسار الديمقراطية في السودان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-02
ذكر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، اليوم “الثلاثاء”، أن الولايات المتحدة لن تقبل اعتراض مسار الديمقراطية في السودان من أي طرف.
وأكد “فيلتمان” في إيجاز صحافي عبر الهاتف على ضرورة وجود شراكة بين المكونين المدني والعسكري للوصول إلى الانتخابات لتحقيق مطالب ثورة 2019؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
ووصف ما قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنه “عمل منافٍ للديمقراطية، ولا يتماشى مع الوثيقة الدستورية”.
ودعا المبعوث الأمريكي المتظاهرين السودانيين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية تجنبًا لاستعمال العنف.
وطالب العسكريين بعدم التحامل على المدنيين خلال هذه الفترة الانتقالية.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443
05:08 PM
“فيلتمان” دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية
ذكر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، اليوم “الثلاثاء”، أن الولايات المتحدة لن تقبل اعتراض مسار الديمقراطية في السودان من أي طرف.
وأكد “فيلتمان” في إيجاز صحافي عبر الهاتف على ضرورة وجود شراكة بين المكونين المدني والعسكري للوصول إلى الانتخابات لتحقيق مطالب ثورة 2019؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
ووصف ما قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنه “عمل منافٍ للديمقراطية، ولا يتماشى مع الوثيقة الدستورية”.
ودعا المبعوث الأمريكي المتظاهرين السودانيين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية تجنبًا لاستعمال العنف.
وطالب العسكريين بعدم التحامل على المدنيين خلال هذه الفترة الانتقالية.
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