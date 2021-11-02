محمد بن مسعود - الدمام - “الخارجية” جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت ‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم “الثلاثاء”، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية. البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-02 ‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم “الثلاثاء”، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية. 02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 04:51 PM “الخارجية” جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت “الخارجية” جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت ‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم “الثلاثاء”، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.