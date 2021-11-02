وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي يهنئ العراق بنجاح الانتخابات

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية عبدالستار هادي الجنابي، بعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي في مقر وزارة الخارجية في الرياض أمس الاثنين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وقدم الجبير التهاني إلى الشعب والحكومة العراقية بمناسبة نجاح الانتخابات الأخيرة التي حظيت بترحيب عراقي وعربي ودولي. وتمنى أن يشكل العراقيون حكومتهم التي تحافظ على الأمن والاستقرار في العراق، بحسب ما نقلته الخارجية العراقية.

كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع المدرجة ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي وأهمها العمل على تسريع المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي بين العراق والمملكة، ومراحل الانتهاء من إجراءات الشروع في تشييد المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعددا من المواضيع الأخرى التي تقع ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

هذا وكشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، في وقت سابق، أن العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية، تقدر بعشرات مليارات الدولارات، للمشاركة الاستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.