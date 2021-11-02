الجعويني: «هدف» دعَّم توظيف 200 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص في 9 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تركي الجعويني، إن الصندوق ساهم في دعم توظيف 200 ألف شاب وشابة للعمل بالقطاع الخاص منذ بداية 2021 وحتى نهاية الربع الثالث.

وأضاف الجعويني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن مساهمة الصندوق في توظيف أبناء الوطن يأتي انطلاقًا من استراتيجيته التي تركز على تكامل الجهود مع القطاع الخاص لتمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية بسوق العمل.

وأوضح أن «هدف» ساهم في دعم توظيف 120 ألف سيدة سعودية للعمل بالقطاع الخاص خلال أول 9 أشهر من عام 2021 لتمثل نسبتهن 60% من إجمالي من تم دعمهم، مقابل دعم توظيف 81 ألفا من الذكور خلال تلك الفترة.

وأشار مدير عام «هدف» إلى أن الصندوق قام بعدة إجراءات أدت إلى تمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل؛ مثل تحسين وتطوير برامج الدعم، وتعزيز وتفعيل الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وإطلاق مشروع جدية الباحثين عن عمل.

وكشف الصندوق، في بيان له، عن دعمه لتوظيف أكثر من 200 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في منشآت القطاع الخاص بأول 9 أشهر من 2021، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وذلك وفقا لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأوضح «هدف» أن استراتيجية عمل الصندوق تركز على تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الصندوق، حرصه واستمراره على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، عبر فروع ومراكز هدف المنتشرة حول المملكة.

ويقدم «هدف» مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

وكشف الجعويني، في وقت سابق، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021.

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