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46 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 59 حالة حرجة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس ؛ حيث تم تسجيل 59 حالة، فيما تم أمس الاثنين تسجيل 61 حالة، وذلك بانخفاض قدره حالتين فقط، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 46 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى  548711 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537653 حالة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46036046)  جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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