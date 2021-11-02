بالصور.. 25 ألف لتر مطهرات و11 روبوتًا ذكيًا لتعقيم المسجد الحرام يوميًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تكثيف فرق التعقيم في المسجد الحرام، وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وذلك تماشيًا مع رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة بالمسجد الحرام وتخفيف الإجراءات الاحترازية فيه.

وأكدت «شؤون الحرمين»، تجهيز قرابة (٤٥) فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، مستخدمين أكثر من (25 ألف) لتر يوميًا من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

ووصل عدد العمالة المختصين للتعقيم (600) عامل داخل المسجد الحرام، وتم توزيع أكثر من (500) جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وتوفير (50) مضخة لمكافحة الآفات والحشرات، و(150) جهاز سيزر موب، و(20) جهاز بايوكير، و(11) روبوتا ذكيا، و (٥٥٠) مضخة يدوية لتعقيم الأجواء والأسطح في كافة أرجاء المسجد الحرام، كما تم توزيع (290) ألف كمامة منذ رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام.

وسُخرت هذه الجهود ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أفضل الخدمات في الحرمين الشريفين بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – تسهيلًا وتيسيرًا على قاصدي بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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