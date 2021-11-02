منتدى العاملين مع الشباب يركِّز على استكشاف فرص الشراكة مع الجهات العاملة

الرياض - محمد عبدالله - تنطلق فعاليات «منتدى العاملين مع الشباب»، في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7-8 جمادي الأولى 1443هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2021م، تحت عنوان «نحو قطاع شبابيٍّ فاعل في رؤية 2030»، وذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ويتناول المنتدى أربعة محاور رئيسة للنقاش، تشمل بحث أدوار منظومة الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومناقشة ممكنات قطاع الشباب الفاعل في الرؤية، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، وأخيرًا تحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء الرؤية.

ويعد المنتدى منصة وطنية تنموية، تفتح فرص الشراكة والتكامل بين القطاعات الثلاثة، إضافة إلى دوره في إثراء قطاع الشباب بالمحتوى المعرفي، بجانب إبراز التجارب المتميزة في تنمية الشباب.

وسيشهد المنتدى إطلاق مبادرات وحلول لتطوير منظومة قطاع الشباب الذي يمثل مكوناً أساسياً في رؤية المملكة، التي تحرص على تنمية قدرات شبابها، لكونهم أهم ثروات الوطن، والركيزة الأساسية لتنمية المجتمع.

وتضمنت رؤية المملكة 2030 برامج عمل رائدة للارتقاء بالشباب، ومبادرات تستهدف تعزيز هوية الشباب السعودي ودوره الوطني وعطائه للمجتمع.

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