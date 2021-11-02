مجلس التعاون الخليجي يدعم طلب السعودية استضافة إكسبو 2030

الرياض - محمد عبدالله - عبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لطلب السعودية باستضافة إكسبو 2030، وفقا للعربية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضية، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 1 أبريل 2031.

وجاء ذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كركنتزس.

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