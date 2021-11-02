«نشرة عاجل» «الحج والعمرة» تعلن عن توافر 44 وظيفة شاغرة للعمل بمكة والمدينة.. أعراض جديدة لكورونا تصيب الأذن الداخلية.. وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: «الحج والعمرة» تعلن عن توافر 44 وظيفة شاغرة للعمل بمكة والمدينة، أعراض جديدة لكورونا تصيب الأذن الداخلية، وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عامًا وإلى التفاصيل:

«الحج والعمرة» تعلن عن توافر 44 وظيفة شاغرة للعمل بمكة والمدينة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن توافر 44 وظيفة شاغرة، بمسميات مراقب خدمات ومراقب حج وعمرة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن جميع الوظائف تتطلب إجادة احدى اللغات التالية: الأوزبكية، الباكستانية، الأوردو، الصينية، الهوسة، المالية، التركية، الفارسية، الإندونيسية.

للمتقاعدين.. «التأمينات الاجتماعية» تحدِّد 4 خطوات لتعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد تعديل بيانات الحساب البنكي من منزله، إلكترونيًا.

وحددت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، خطوات تنفيذ الخدمة.

مستشار قانوني: إطلاق النار بالمناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف

أكد المستشار القانوني، هشام الفرج، أن إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى تستوجب التوقيف.

وقال الفرج، خلال مداخلة هاتفية مع «برنامج اليوم» على قناة الإخبارية، إن المتتبع لعدد حوادث إطلاق النار في المناسبات يرى قلتها نسبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بعد تشديد العقوبة على مثل هذه الأفعال.

«هيئة الزكاة» توضِّح شرطًا لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع المستعملة

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بأنه يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع المستعملة، بشرط أن يكون البائع مسجلا في نظام الضريبة.

جدوى: عجز الميزانية السعودية سيتراجع لأقل من المتوقع بنهاية 2021

توقعت شركة جدوى للاستثمار تراجع عجز الموازنة السعودية خلال عام 2021 بأقل من توقعات وزارة المالية، في البيان التمهيدي لميزانية عام 2022.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية بتعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية بالتعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

خطوات جديدة من الاتحاد لحل الأزمة المالية

تواصل إدارة الاتحاد، خطواتها لحل الملتزمات المادية التي يعانيها في الفترة الأخيرة من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية. وقالت تقارير صحفية إن إدارة العميد تمكنت من سداد نحو 22 مليون ريال تجاه عدد من الأحكام الصادرة في حق النادي.

الأهلي يحسم ديربي جدة في ختام الجولة الخامسة لدوري الكرة الطائرة

حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي ديربي جدة لمصلحته، وتفوق على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين على صالة نادي الاتحاد بجدة، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عامًا

أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان السوري صباح فخري، عن عمر يناهز 88 عامًا.

إصابة 10 جنود مصريين تابعين لـ«حفظ السلام» بنيران الحرس الجمهوري في أفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إصابة 10 جنود دوليين مصريين بنيران الحرس الجمهوري في أفريقيا الوسطى.

انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية كابول وسماع دوي إطلاق رصاص

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، عن سماع دوي انفجار وإطلاق رصاص قرب مستشفى عسكري في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء.

دراسة تحذِّر من أعراض جديدة لكورونا تصيب الأذن الداخلية

حذرت دراسة جديدة أن مرض كورونا يمكن أن يصيب الأذن الداخلية ويحتمل أن يتسبب في مجموعة من المشاكل السمعية ومن بينها فقدان السمع.

فوائد مذهلة للبنجر.. يخفض ضغط الدم ويقوي الكبد وهذه طريقة استخدامه

حددت خبيرة التغذية آنا دروبيشيفا الفوائد العامة للبنجر؛ لكنها حذرت من مخاطر هذا المحصول بالنسبة لبعض الناس.

وقالت دروبيشيفا: «الصباغ بيتايسانين الموجود في البنجر هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تبطئ نمو الأورام الخبيثة. يساعد البنجر على خفض ضغط الدم، وتقوية جدران الأوعية الدموية، وتحسين وظائف الكبد، ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم».

اقرأ أيضًا :

فيديو يوثق اعتداءً عنيفًا على موظفي مطعم شهير بالرياض.. وإدارته توضح التفاصيل