للمتقاعدين.. «التأمينات الاجتماعية» تحدِّد 4 خطوات لتعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد تعديل بيانات الحساب البنكي من منزله، إلكترونيًا.
وحددت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، خطوات تنفيذ الخدمة، كالتالي:
- الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات.
- اختيار الملف الشخصي.
- اختيار تعديل بيانات العنوان أو الحساب البنكي.
- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
وحول المستندات المطلوبة لتعديل بيانات الحساب البنكي:
- نموذج عمليات التعويضات.- صورة الهوية الوطنية.
- الحساب البنكي «الآيبان» للمستفيد أو الوريث أو الوكيل.
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