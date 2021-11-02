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للمتقاعدين.. «التأمينات الاجتماعية» تحدِّد 4 خطوات لتعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد تعديل بيانات الحساب البنكي من منزله، إلكترونيًا.

وحددت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، خطوات تنفيذ الخدمة، كالتالي:

- الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات.

- اختيار الملف الشخصي.

- اختيار تعديل بيانات العنوان أو الحساب البنكي.

- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

وحول المستندات المطلوبة لتعديل بيانات الحساب البنكي:

- نموذج عمليات التعويضات.- صورة الهوية الوطنية.

- الحساب البنكي «الآيبان» للمستفيد أو الوريث أو الوكيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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