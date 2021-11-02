النيابة توجه بالقبض على شخص اعتدى على موظفي أحد المطاعم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.