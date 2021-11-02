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السعودية | 45 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 48 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,653 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548,711، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,798 حالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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