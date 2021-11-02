وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - جازان- فضه عطيف:

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم، اجتماع لجنة شؤون الأسرة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، وبحضور أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي.

وأكد وكيل إمارة جازان، الدور الهام للجنة في المجتمع وعنايتها بشؤون الأسرة في كافة المجالات، ودورها لتعزيز وبناء المبادرات التكاملية مع كافة الجهات التي تسهم في التنمية المستدامة للأسرة والطفل والمرأة وكبار السن بالمنطقة، وذلك في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة أمير منطقة جازان وأمير المنطقة بالنيابة يحفظهم الله، وذلك لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030.

واستعرضت رئيسة اللجنة د. أميمة البدري خلال الاجتماع أهداف اللجنة، مبينة أن اللجنة تهدف إلى حصر التحديات التي تواجه الأسرة والسعي لمواجهتها والرفع بالتوصيات والمقترحات للجهات المختصة بالمنطقة، والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة بما يعزز أدوار ومسؤوليات الأسرة كنواة للمجتمع.

وأضافت أن اللجنة تقوم كذلك بوضع واقتراح المبادرات والبرامج الهادفة ذات العلاقة في كل ما يخص شؤون الأسرة في المنطقة وتزويد مجلس المنطقة بتقارير دورية حيال ذلك. بعد ذلك ناقش وكيل الإمارة مع رئيسة وأعضاء اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بأعمال وخطط اللجنة في فروعها وأهدافها المختلفة.