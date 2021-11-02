“اللحيدان”: أرقام وإحصائيات تهريب المخدرات للمملكة تدل على استهدافها من جهات معادية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قال الدكتور سليمان اللحيدان، مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بدون شك أن مثل هذه الأرقام ومثل هذه الاحصائيات التي نراها بشكل متتالي من كميات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة تدل على استهداف صريح وعلني من جهات معادية لأهداف سياسية وأيضًا أهداف اقتصادية.

وأضاف ” اللحيدان”، في تصريحات مٌتلفزة، إذا نظرنا إلى الجانب الآخر نجد أن هذه المواد المخدرة للأسف لها قبول لدى كثير من مدمني المخدرات في المملكة ورغبة في تعاطيها، مبررًا ذلك أن هذا نقص في الوعي تجاه شدة خطورة هذه المواد المخدرة.

وفي وقت سابق،صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (1,785,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، إيقافهما وأنه اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.