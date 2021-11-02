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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تعميمًا لجميع فروعها بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.
جاء ذلك تزامنًا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ حسب تقويم أم القرى.
وتضمّن التعميم التأكيد على منسوبي المساجد بتهيئة الجوامع لاستقبال المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 03:30 PM
تزامنًا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين لإقامتها الخميس المقبل“الإسلامية” تحدد 15 دقيقة بعد الشروق لإقامة صلاة الاستسقاء
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تعميمًا لجميع فروعها بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.
جاء ذلك تزامنًا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ حسب تقويم أم القرى.
وتضمّن التعميم التأكيد على منسوبي المساجد بتهيئة الجوامع لاستقبال المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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