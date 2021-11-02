تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ”طرق الخرمة”

باشرت لجنة التفتيش العشوائي على الشاحنات والحافلات على الطرق الخارجية بمحافظة الخرمة، أعمالها الميدانية، اليوم الثلاثاء.
ونفّذت اللجنة أعمالها الميدانية، اليوم، بإشراف ميداني مباشر من قبل مدير مرور محافظة الخرمة الرائد محمد بن خالد الحمياني.
وتم الفحص العشوائي الميداني لعمر الشاحنات، ومدى سلامة المقطورات، والمستندات النظامية، وتم إجراء فحص السموم والكحول عشوائيًا لقائدي تلك الشاحنات.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بخصوص تشكيل اللجان في جميع أنحاء المملكة بشأن الحلول الاستراتيجية لحوادث الشاحنات والحافلات، ومتابعة نشاط النقل العام من قبل الجهات الرقابية لضمان الأمن والسلامة.
وضمَّت اللجنة في محافظة الخرمة ممثلين عن جهات عدة، على رأسها شعبة المرور ومركز أمن الطرق ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومستشفى الخرمة.
وتواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة عند نقاط الضبط الأمني وعلى الطرق العامة المحيطة بالمحافظة.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 03:23 PM
نفّذته اللجنة المعنية ميدانيًا حرصًا على ضمان الأمن والسلامةتفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ”طرق الخرمة”
باشرت لجنة التفتيش العشوائي على الشاحنات والحافلات على الطرق الخارجية بمحافظة الخرمة، أعمالها الميدانية، اليوم الثلاثاء.
ونفّذت اللجنة أعمالها الميدانية، اليوم، بإشراف ميداني مباشر من قبل مدير مرور محافظة الخرمة الرائد محمد بن خالد الحمياني.
وتم الفحص العشوائي الميداني لعمر الشاحنات، ومدى سلامة المقطورات، والمستندات النظامية، وتم إجراء فحص السموم والكحول عشوائيًا لقائدي تلك الشاحنات.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بخصوص تشكيل اللجان في جميع أنحاء المملكة بشأن الحلول الاستراتيجية لحوادث الشاحنات والحافلات، ومتابعة نشاط النقل العام من قبل الجهات الرقابية لضمان الأمن والسلامة.
وضمَّت اللجنة في محافظة الخرمة ممثلين عن جهات عدة، على رأسها شعبة المرور ومركز أمن الطرق ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومستشفى الخرمة.
وتواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة عند نقاط الضبط الأمني وعلى الطرق العامة المحيطة بالمحافظة.
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