شكرا لقرائتكم خبر عن 5484 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بالشرقية خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ المتطوعون والمتطوعات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي 32 فعالية ودورة تدريبية متنوعة على مستوى المنطقة، تمكّن المتطوعون والمتطوعات خلالها من تقديم 5484 ساعة تطوعية.

وشارك 451 متطوعاً ومتطوعةً في عدد من الأعمال التطوعية، منها مبادرة معالجة التلوث البيئي 2، ومبادرة لنمشي معاً ونتحدى السرطان، واليوم العالمي لكبار السن، وإقامة نقاط إسعافية بشاطئ العزيزية وكورنيش الخبر، وإقامة 8 دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، والمعرض المصاحب للتمرين التعبوي (استجابة 6).

وتسعى الهيئة للاستفادة من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين عند التحاقهم بالأعمال التطوعية بعد تأهيلهم وتدريبهم في أعمالها الإنسانية والتوعوية والتدريبية ونشاطاتها المختلفة ويمكن للمواطنين والمقيمين الالتحاق ببرامج التطوع في الهيئة عبر موقعها الإلكتروني https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/ar/home .