شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة للفترة السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • توجيهات برفع نسب مؤشرات الأداء لضمان الخروج بمشاريع نوعية

• التشديد على متابعة أداء المقاولين المنفذين للمشاريع ومعالجة أي قصور بشكل عاجل

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة اليوم الثلاثاء، جلسة الدورة الرابعة من الفترة السابعة للعام المالي (1442/1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالحضور وأكد على ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والحرص على رفع نسب مؤشرات الأداء لضمان الخروج بمشاريع نوعية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة "حفظها الله".

وشدد سموه على متابعة أداء المقاولين المنفذين للمشاريع ومعالجة أي قصور أو مشكلات قد تحدث بشكل عاجل والتكامل بين الجهات لتحقيق نتائج إيجابية بإذن الله.

ثم استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة حيث أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي بأن مجلس المنطقة اطلع على حالة إقفال المشاريع المعتمدة للعام المالي (1442/1443هـ) ونسب إنجازها لبعض الجهات الحكومية الممثلة في المجلس والمواضيع التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات واعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع قدم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية شكره للجميع وحث الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار لهذا العام وما قد يصاحبها من جريان للسيول وتجمعات للمياه في الأحياء السكنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ما قد ينجم من تلك الآثار ووفق المهام والمسؤوليات لكل جهة سائلاً الله العلي القدير بأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.