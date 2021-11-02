شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : «إكسبو 2030» في الرياض سيكون نسخة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه ودعمه للإعلان الصادر من المملكة، حول تقدمها بطلب رسمي لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المضيّ بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 1 أبريل 2031.

وعبر الأمين العام عن ثقته بقدرة وإمكانيات المملكة بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.