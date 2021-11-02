نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة للفترة السابعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الشرقية:

رأس الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة اليوم, جلسة الدورة الرابعة من الفترة السابعة للعام المالي 1443/1442هـ لمجلس المنطقة الشرقية، في قاعة اجتماعات المجلس بمقر الإمارة.

وفي بداية الاجتماع أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والحرص على رفع نسب مؤشرات الأداء لضمان الخروج بمشاريع نوعية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، وعلى متابعة أداء المقاولين المنفذين للمشاريع ومعالجة أي قصور أو مشكلات قد تحدث بشكل عاجل والتكامل بين الجهات لتحقيق نتائج إيجابية بإذن الله.

ثم استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، حيث أوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي أن مجلس المنطقة اطلع على حالة إقفال المشاريع المعتمدة للعام المالي 1443/1442هـ ونسب إنجازها لبعض الجهات الحكومية الممثلة في المجلس والمواضيع التي درستها اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات, واعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أعرب نائب أمير الشرقية عن شكره للجميع، وحث الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار لهذا العام وما قد يصاحبها من جريان للسيول وتجمعات للمياه في الأحياء السكنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة ما قد ينجم من تلك الآثار ووفق المهام والمسؤوليات لكل جهة، سائلاً الله العلي القدير بأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.