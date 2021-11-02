بينيت لمودي: أنت الرجل الأكثر شعبية في إسرائيل.. ربما تنضم لحزبي… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - مازح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، نظيره الهندي ناريندرا مودي، خلال لقاء جمعهما على هامش قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، داعيا إياه إلى التفكير في الانضمام إلى حزبه.

وتداول صحفيون وناشطون إسرائيليون مقطعا مصورا للقاء بينيت مع مودي، ظهر خلاله الأول وهو يقول لرئيس وزراء الهند “أنت أكثر رجل لديه شعبية في إسرائيل، ربما تنضم إلى حزبي (يمينا)”، فيما انفجر مودي ضاحكا ردا على الاقتراح.

في سياق متصل، قال مكتب بينيت في بيان نشره على “تويتر” إن الأخير قال لرئيس وزراء الهند خلال اللقاء: “أريد أن أشكرك، لأنك من قمت بإعادة تحريك العلاقات بين البلدين وهي علاقات عميقة بين حضارتين فريدتين من نوعهما، الهندية واليهودية”.

وأضاف بينيت مخاطبا مودي: “أعلم أن ذلك يأتي من قلبك. لا يتعلق الأمر بالمصالح، بل بالإيمان العميق الذي تعتنقه ونشعر به. نيابة عن جميع مواطني إسرائيل، نقدر تقديرا عاليا هذا النهج الجديد، الذي سيذكره في التاريخ. شكرا لك”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن رئيسي وزراء إسرائيل والهند ناقشا من بين أمور أخرى، تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك التحديات الأمنية لإسرائيل – مع التركيز على القضية الإيرانية.

وفي نهاية الاجتماع، دعا مودي بينيت إلى زيارة الهند للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.