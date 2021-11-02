تفجيران يُخلِّفان 19 قتيلاً و43 جريحاً في استهداف المستشفى العسكري بكابول

قُتِل 19 أفغانياً، وجرح 43 آخرون، اليوم الثلاثاء، في تفجيرين استهدفا المستشفى العسكري في العاصمة كابل.
وأفاد مسؤول من حركة طالبان بأن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري، وانفجار آخر قرب المستشفى، وفقاً لـ”فرانس 24″.
من ناحيته، قال مصدر طبي في المستشفى: “أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار كثيف”.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 02:42 PM
إطلاق نار كثيف قرب المنشأةتفجيران يُخلِّفان 19 قتيلاً و43 جريحاً في استهداف المستشفى العسكري بكابول
قُتِل 19 أفغانياً، وجرح 43 آخرون، اليوم الثلاثاء، في تفجيرين استهدفا المستشفى العسكري في العاصمة كابل.
وأفاد مسؤول من حركة طالبان بأن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري، وانفجار آخر قرب المستشفى، وفقاً لـ”فرانس 24″.
من ناحيته، قال مصدر طبي في المستشفى: “أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار كثيف”.
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