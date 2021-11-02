«الصحة»: تحصين كورونا شرط لزيارة المرضى المنومين بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إنه يشترط استكمال جرعات لقاح كورونا بالنسبة لزائري المرضى بالمستشفيات أو العاملين بها، أما المراجعون لخدمات الطوارئ أو العيادات فلا يشترط التحصين.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يُشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها، وكذلك لمن يزور المرضى المنومين».

وتابعت الصحة: «أما المراجعون للخدمات الطبية في الطوارئ والعيادات، فيتم تطبيق الفرز عليهم قبل تقديم الخدمة العلاجية».

وقال المواطن في استفساره: هل مراجعة عيادة الأسنان تشمل شرط دخول المحصن بجرعتين أم لا؟

اقرأ أيضا:

الصحة: تسجيل 49 إصابة و35 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية