تعليم ينبع يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022

الرياض - محمد عبدالله - شارك 32 طالبًا وطالبة من الموهوبين بمدارس التعليم بمحافظة ينبع، في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي نظمتهُ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وقدم الطلبة الموهوبون بتعليم المحافظة 32 مشروعاً ضمن عدد من المجالات العلمية المتنوعة (الهندسة الطبية الحيوية، العلوم الاجتماعية و السلوكية، الروبوتات والأجهزة الذكية، الطاقة، الكيمياء، الهندسة البيئية، الطاقة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية).

وشهد المعرض الذي أقيم على مدى يومين و انتهت أعماله أمس بمشاركة 148 موهوبًا وموهوبة من طلاب المدارس بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة، تقييم لجان التحكيم لمشروعات الطلاب والطالبات الموهوبين للمشاركة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022».

اقرأ أيضًا:

هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية لاعتماد 110 برامج أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز