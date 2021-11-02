بالصور والفيديو.. إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات

الرياض - محمد عبدالله - أسهمت الجهود العملياتية والاستخبارية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الدولية لتهريب المخدرات إلى المملكة.

ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولة تهريب (1,785,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات، وألقت القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت مديرية مكافحة المخدرات، أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ونشر حساب مكافحة المخدرات، على موقع «تويتر»، مقطع فيديو وصور، توثق لحظة إحباط محاولة التهريب، والقبض على الجناة وبحوزتهم المواد المخدرة.