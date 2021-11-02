83 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 45.9 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تخطت 83 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 45.9 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,521,904) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,494,008) حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,509) حالات.

وأشار المركز إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (83,101,347) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%، وبلغت في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، أمس الإثنين، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (45966926) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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