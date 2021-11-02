شكرا لقرائتكم خبر عن 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ٤٥ فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، مستخدمين أكثر من 25 ألف لتر يومياً من المعقمات الصديقة للبيئة .

ويصل عدد العاملين في الفرق إلى 600 عامل داخل المسجد الحرام، فيما تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وتوفير 50 مضخة لمكافحة الآفات والحشرات، إضافة إلى توفير150 جهاز سيزر موب، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوت ذكي، و ٥٥٠ مضخة يدوية لتعقيم الأجواء والأسطح في أرجاء المسجد الحرام، كما تم توزيع 290 ألف كمامة منذ رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام.