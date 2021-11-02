شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي،في الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الدكتورة غادة والي، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالخليج العربي القاضي حاتم علي، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل. استعراض أوجه التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة الفساد دوليًا.