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نيابة عن وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي،في الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الدكتورة غادة والي، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالخليج العربي القاضي حاتم علي، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل. استعراض أوجه التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة الفساد دوليًا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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