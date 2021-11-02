شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يتابع مستجدات معالجة التشوه البصري بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رفع 1.5 مليون متر مكعب مخلفات وسحب 2596 سيارة تالفة ومهملة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أعمال ومستجدات تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لسموه مع أعضاء اللجنة المختصة بالحملة، الذي عقده في قاعة الاجتماعات اليوم مع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على مؤشرات الحملة والمعالجات التي أُنجِزت لمختلف مظاهر التشوه البصري, ومن أبرزها: رفع أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المخلفات، وسحب 2596 سيارة تالفة ومهملة, واستقبال أكثر من 13600 بلاغ بنسبة معالجة تجاوزت 95%.

كما بحث الاجتماع خطة الاستدامة والرقابة المستمرة، وسير معالجة التحديات التي تعترض عمل الحملة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لسموه المشرف على مكتب تحقيق الرؤية أحمد بن محمد السناني, والوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.