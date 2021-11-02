“الزعاق”: نوفمبر هو أجمل وأروع وأنعم أيام السنة على الإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - قال: داخل حيز أيام الوسم اللطيفة ومطره ينبت “فجع الزبيدي” وسحبه “المرابيع”

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ إن الثلاثين يوماً القادمة هي أجمل وأروع وأنعم أيام السنة على الإطلاق، لافتاً إلى أن شهر نوفمبر ضمن حيز أيام الوسم اللطيفة.

وأضاف الزعاق؛ أن المطر الذي يهبط في شهر نوفمبر ينبت “فجع الزبيدي”، كما أن السحب التي تتشكّل في شهر نوفمبر يسميها العرب “المرابيع”، وهي الإبل المنتشرة في المرعى وتسير على مهل.