أمير الجوف يتابع مستجدات معالجة التشوه البصري بمدن ومحافظات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الجوف:

تابع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أعمال ومستجدات تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للأمير مع أعضاء اللجنة المختصة بالحملة، الذي عقده في قاعة الاجتماعات اليوم مع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وعدد من المسؤولين.

واطلع أمير الجوف، على مؤشرات الحملة والمعالجات التي أُنجِزت لمختلف مظاهر التشوه البصري، ومن أبرزها: رفع أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المخلفات، وسحب 2596 سيارة تالفة ومهملة، واستقبال أكثر من 13600 بلاغ بنسبة معالجة تجاوزت 95%.

كما بحث الاجتماع خطة الاستدامة والرقابة المستمرة، وسير معالجة التحديات التي تعترض عمل الحملة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص للأمير المشرف على مكتب تحقيق الرؤية أحمد بن محمد السناني، والوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.