بلدية الصرار تكمل استعدادها لموسم الأمطار (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- المنطقة الشرقية:

أكملت بلدية الصرار استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام، وذلك بصيانة وتنظيف مجاري السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار، وغرف مصائد المياه من الأتربة والشوائب والعوالق.

وأوضح رئيس بلدية الصرار المهندس نقاء هزاع أبو هليبة، أن أعمال الصيانة والتنظيف، تأتي ضمن استعدادات بلدية الصرار لموسم الأمطار، مشيرا بأن البلدية جهزت ٤ قلاب و ٢ شيول، كما تم توفير عدد ٢ وايت شفط و ٦ مواطير شفط و٢ رافعة سلم كهربائي وعدد ١ بكلين، لافتا الى أنه تم توجيه كافة الادارات بالتنسيق مع فروع الادارات الخدماتية الأخرى من مياه وكهرباء لسرعة التنسيق والعمل كفريق واحد.

وقال إنه تم وضع خطة عمل في أوقات الطوارئ، وتسخير كافة الامكانات البشرية والمادية لموسم الأمطار، داعيا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940.