أمانة القصيم تزيل 155 ألف متر مربع من التعديات في عنيزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- القصيم: أزالت أمانة منطقة القصيم تعديين على أراضي حكومية بمحافظة عنيزة تبلغ مساحتهما 155 ألف متر مربع، بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة. وتبلغ مساحة الموقع الأول 130 ألف متر مربع، والثاني 25 ألف متر مربع.

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