تصفيات كأس العالم 2022.. “رينارد” يعلن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي أستراليا وفيتنام

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، قائمته المستدعاة استعدادًا لمباراتي منتخبي أستراليا وفيتنام ضمن تصفيات كأس العالم 2022، والتي تشهد عودة سالم الدوسري إلى القائمة بعد غيابه للإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على “تويتر”، قائمة الفريق النهائية، موضحًا أن رينارد، وقع اختياره على 28 لاعبًا، استعدادًا لمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.