خبير اقتصادي يوضح متى يكون قروض البنوك مفيدة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد مكني، متى يلزم أن يحصل الشخص على قرض من البنك.

وأوضح في لقاء مع “الإخبارية” أن الحصول على قرض من أجل امتلاك منزل أو عقار ليس عيباً، لافتاً أن القروض من البنوك مصيدة لعدم الوصول للحرية المالية إذا ما تم استغلالها بشكل غير صحيح.

وأشار إلى أن الأمر يكون مقبولاً إذا كان الشخص يقترض من أجل الحصول على أصل، كأن يقترض لشراء منزل أو سيارة، مضيفًا أنها أشياء ضرورية لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المنازل والأراضي.

ولفت إلى أن الشخص الذي يقترض من أجل السفر أو شراء أشياء كمالية يعرض نفسه لخطورة عالية.