العرض المتقن (2P) “أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى” بالشرق الأوسط 2021

- 1/2
- 2/2
حصلت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، على جائزة “أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى” في الشرق الأوسط لعام 2021 من مجموعة “إنسايتس INSIGHTS”، الرائدة في تقييم مراكز الاتصال وتجارب العملاء.
وتعتمد جوائز “إنسايتس” على معايير رئيسة في تقييم مراكز الاتصال واستيفائها عدة اشتراطات منها تحقيق الاستفادة، والعوائد القصوى من مراكز الاتصال، وإدراك احتياجات العملاء، وتلبية توقعاتهم.
وقال إحسان دغمان، الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): “نحن سعداء لتحقيق هذه الجائزة التي تأتي تأكيداً على اهتمامنا الحقيقي في تقديم الحلول المناسبة لمتطلبات العملاء حيث نحرص في 2P دوماً على توفير المنتجات والخدمات لتعزيز مكانتنا الرائدة في المنطقة وتمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتحسين الكفاءة والفعالية والعائد على الاستثمار”.
وأضاف دغمان: “تأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود التي تبذلها فرق العمل لدى 2P وتفانيها في خدمة شركائنا، الذين يسعون للتفاعل مع عملائهم بشكل أكثر فاعلية عبر جميع القنوات، وتوفير تجربة عملاء متميزة”.
وأطلقت شركة العرض المتقن وحدة أعمال مركز الاتصال “CCBU” منذ عام 2009 ونجحت في خدمة أكثر من 100 عميل من خلال مراكز الشركة الموجودة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، والمجهزة بأحدث أنظمة البيانات والاتصالات الصوتية، ودعم المكالمات الواردة والصادرة، والدردشة، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، والتي تضم أكثر من 1000 مقعد.
ويتم تقديم الخدمة من قبل أكثر من 3000 من وكلاء مراكز الاتصال المحترفين والمجهزين بجميع الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع خدمة دعم العملاء والدعم الفني باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى توافر خدمة الدعم والمساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 12:36 PM
وفق معايير واشتراطات تحقيق الاستفادة وإدراك احتياجات العملاء وتلبية توقعاتهمالعرض المتقن (2P) “أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى” بالشرق الأوسط 2021
حصلت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، على جائزة “أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى” في الشرق الأوسط لعام 2021 من مجموعة “إنسايتس INSIGHTS”، الرائدة في تقييم مراكز الاتصال وتجارب العملاء.
وتعتمد جوائز “إنسايتس” على معايير رئيسة في تقييم مراكز الاتصال واستيفائها عدة اشتراطات منها تحقيق الاستفادة، والعوائد القصوى من مراكز الاتصال، وإدراك احتياجات العملاء، وتلبية توقعاتهم.
وقال إحسان دغمان، الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): “نحن سعداء لتحقيق هذه الجائزة التي تأتي تأكيداً على اهتمامنا الحقيقي في تقديم الحلول المناسبة لمتطلبات العملاء حيث نحرص في 2P دوماً على توفير المنتجات والخدمات لتعزيز مكانتنا الرائدة في المنطقة وتمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتحسين الكفاءة والفعالية والعائد على الاستثمار”.
وأضاف دغمان: “تأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود التي تبذلها فرق العمل لدى 2P وتفانيها في خدمة شركائنا، الذين يسعون للتفاعل مع عملائهم بشكل أكثر فاعلية عبر جميع القنوات، وتوفير تجربة عملاء متميزة”.
وأطلقت شركة العرض المتقن وحدة أعمال مركز الاتصال “CCBU” منذ عام 2009 ونجحت في خدمة أكثر من 100 عميل من خلال مراكز الشركة الموجودة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، والمجهزة بأحدث أنظمة البيانات والاتصالات الصوتية، ودعم المكالمات الواردة والصادرة، والدردشة، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، والتي تضم أكثر من 1000 مقعد.
ويتم تقديم الخدمة من قبل أكثر من 3000 من وكلاء مراكز الاتصال المحترفين والمجهزين بجميع الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع خدمة دعم العملاء والدعم الفني باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى توافر خدمة الدعم والمساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.
كانت هذه تفاصيل خبر العرض المتقن (2P) "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" بالشرق الأوسط 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.