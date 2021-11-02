لغز “البيتكوين”.. مَن مبتكره؟ صراع على الملكية في “محاكمة القرن”!

محمد بن مسعود - الدمام - قيمة مخازنه تُقدر بـ68 مليار دولار.. وجدل حول مَن يدّعي ومن يتنازع

بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، محاكمة مدتها ثلاثة أسابيع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا؛ لتحديد الهوية الحقيقة لـ”ساتوشي ناكاموتو” مبتكر عملة البيتكوين الشهيرة.

وأشارت التقارير الأمريكية، إلى أن عالم الكمبيوترات الأسترالي كريج رايت الذي يزعم أنه مبتكر البيتكوين، وأنه استخدم اسمًا مستعارًا “ساتوشي ناكاموتو”؛ سيدافع عن نفسه في المحكمة بأنه المالك الوحيد للعملة، وله الأحقية في الملكية الفكرية المتعلقة بتقنية “البلوك تشين” الشهيرة في عالم العملات المشفرة.

ويدّعي شقيق عالم الكمبيوترات ديف كليمان الذي توفي في عام 2013، أن شقيقه تعاون مبكرًا مع “رايت” في عملة البيتكوين، ويستحق نصف الكمية المخزنة التي يبلغ عددها مليونًا و100 ألف عملة بيتكوين (68 مليار دولار) وفقًا لسعر العملة الواحدة (61762 دولارًا).

في حين يشير بعض رواد الأعمال وكبار المستثمرين في البيتكوين والعملات المشفرة، إلى أن “رايت” مزيف وليس “ساتوشي” الحقيقي؛ حيث إن إخفاء هوية مبتكر العملة من أساسيات قوة البيتكوين واستمرارها، كما أنه لا يملك أي عملات مخزنة في أي موقع، في الوقت الذي تَمَسّك فيه “رايت” بادعاءاته ورفع دعوى منفصلة على المستثمرين الذين وصفوه بالمحتال.

وأشارت التقارير إلى أن المحاكمة الحالية التي توصف بمحاكمة القرن؛ ستركز بشكل أكبر على الخلاف الأول المقام بين “كريج رايت” وشقيق “ديف كليمان”، وما إذا كانت بالفعل هناك شراكة تجارية بين الطرفين المتنازعين في تأسيس العملة، إلى جانب مناقشة ما إذا كان “رايت” بالفعل هو مؤسس البيتكوين.

وقال آرون براون، أحد كبار المستثمرين في العملات المشفرة: إن “رايت” ضليع في مجال العملات المشفرة، ويملك الكثير منها؛ لكن ادعاءاته بأنه المبتكر للبيتكوين وامتلاكه لكمية كبيرة لا تحظى بأي دعم؛ مشيرًا إلى أن لغز البيتكوين سيستمر، وقد تستمر قضية “رايت” و”كليمان” لفترة أطول.