أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالمياً

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المشاركين في السوق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المهم بشأن السياسة



ويأتي اجتماع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لوضع سياسات نقدية في مواجهة تزايد الضغوط التضخمية والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 1793.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1796.70 دولار.

وفيما يشبة ترقب اطلاق النار يضع المستثمرون أصابعهم على زناد الغلاء المتوقع، ويرى خبراء أسواق المال أنها فرصة لشراء المعدن النفيس كأداة تحوط ضد القفزات التضخمية وتأثيرها على سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

ويتوقع ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت أن يظل الذهب تحت ضغط في حالة اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة، ومن المرجح أن يعلن الاحتياطي الاتحادي عن بدء تقليص التحفيز في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، غدا الأربعاء.

وقال إينيس "لكن قد يظل الذهب مدعوما في حالة استمرار عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب المستويات الحالية نفسها، وهو ما يشير إلى توقعات نمو أضعف لدى حملة السندات.

ظلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق 1.5% اليوم، لكنها دون أعلى مستوياتها في عدة أشهر عند حوالي 1.7% الذي بلغته الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.94 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1056.38 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2044.97 دولار.