شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 70 ألف كيلو من العسل مجهول المصدر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة رقابية لأمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية وبمشاركة الجهات المعنية عن إغلاق مستودع مخالف يحتوي على أكثر من سبعين ألف كجم من العسل مجهول المصدر بالإضافة لـ 349 من عبوات الزيوت والمواد التجميلية وأدوات طبية غير صالحة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية م. سامي ملا أن الحملة المشتركة التي نفذتها البلدية أسفرت عن مصادرة ٧٨٦٩١ كجم من العسل مجهول المصدر بالإضافة إلى ٢٧٠ كيلو من بودرة "الكحل" وعدد ١٠٥ عبوة متنوعة لـ مواد تستخدم لـ اغراض طبية حيث جرى ضبط مكائن بالموقع لـتغيير تاريخ الصلاحية إلى جانب أدوات التغليف مضيفاً أنه جرى التحفظ على مضبوطات المستودع وإغلاقه فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.