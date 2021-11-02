إجراء 866 عملية جراحية ناجحة في مستشفيات صحة الجوف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
أجرت مستشفيات صحة الجوف 866 عملية جراحية ناجحة، بمعدل 43 عملية يوميا، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021م.
وأبانت صحة الجوف أن غرف العمليات بمستشفياتها استقبلت حالات متنوعة منها حالات إنقاذ حياة. كما أُجرِيَ العديد من العمليات النوعية عن طريق برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر, الذي أسهم في استقطاب العديد من الكفاءات في اختصاصات متنوعة أسهمت في إجراء عمليات نوعية في الأورام والعظام والأوعية الدموية والمسالك البولية والجراحة العامة.
يذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا سجل أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية حيث بلغ عددها 383 عملية، فيما أُجرِيَ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 176 عملية، ومستشفى الولادة والأطفال 119 عملية، ومستشفى طبرجل العام 44 عملية، ومستشفى دومة الجندل 100 عملية, ومستشفى صوير العام 40 عملية.
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