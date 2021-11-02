“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
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