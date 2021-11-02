أمانة جدة تصادر أكثر من 70 ألف كيلو من العسل مجهول المصدر وإغلاق مستودع مخالف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ جدة:

أسفرت حملة رقابية لأمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية وبمشاركة الجهات المعنية عن إغلاق مستودع مخالف يحتوي على أكثر من سبعين ألف كجم من العسل مجهول المصدر بالإضافة لـ 349 من عبوات الزيوت والمواد التجميلية وأدوات طبية غير صالحة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية م. سامي ملا أن الحملة المشتركة التي نفذتها البلدية أسفرت عن مصادرة ٧٨٦٩١ كجم من العسل مجهول المصدر بالإضافة إلى ٢٧٠ كيلو من بودرة “الكحل” وعدد ١٠٥ عبوة متنوعة لـ مواد تستخدم لأغراض طبية حيث جرى ضبط مكائن بالموقع لـ تغيير تاريخ الصلاحية إلى جانب أدوات التغليف مضيفاً أنه جرى التحفظ على المضبوطات المستودع وإغلاقه فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

يذكر أن الجهات المشاركة في الحملة “وزارة التجارة” “الغذاء والدواء” أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة المستمرة لمتابعة ورصد كافة المخالفات البلدية وتحسين المشهد الحضري بالنطاق..