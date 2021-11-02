طقس الثلاثاء.. سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط

وفيما يتعلق بحالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.