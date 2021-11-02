أمير عسير يوجِّه بتوحيد اتجاه السير بعقبة ضلع

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتوحيد اتجاه حركة السير في عقبة ضلع، الرابطة بين منطقتي عسير وجازان.

وذكرت إمارة عسير –عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال، وجه وبالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة، على توحيد اتجاه حركة السير في عقبة ضلع، الرابطة بين منطقتي عسير وجازان، باتجاه الطلوع من مركز الضبط الأمني بقرضة، وصولًا إلى مدينة أبها.

وأشارت الإمارة، إلى أن توجيه أمير منطقة عسير، يأتي تسهيلا لحركة السير وتجنبا للتكدس في أعلى عقبة ضلع.

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